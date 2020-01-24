У Києві через дзвінок про мінування закриті пересадки в метро

Киїський метрополітен повідомив про закриття ввечері 24 січня приблизно з 18:00 п’яти з шести пересадкових станцій.

«У зв’язку з анонімним дзвінком щодо мінування станцій правоохоронці проводять почергово перевірку станцій «Хрещатик», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту», «Золоті ворота», «Театральна» з тимчасовим закриттям станцій», – ідеться в повідомленні у соцмережах.

Не закритою з центральних станцій залишилася лише «Майдан Незалежності».

У поліції Києва повідомили, що за неповних 11 місяців 2019 року відкрили понад 460 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про мінування.