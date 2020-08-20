Директору дніпровського метро повідомили підозру в службовій недбалості на чверть мільярда гривень

Директору КП «Дніпровський метрополітен» повідомили про підозру в службовій недбалості, яка призвела до мільйонних збитків. Про це повідомили в пресслужі прокуратури області.

За даними прокуратури, слідство підозрює, що директор метро, достеменно знаючи, що підрядник – турецька компанія – не має достатньої кількості кваліфікованих працівників та необхідної техніки й відстає від графіку, підписав зміни до контракту і дозволив підприємству отримувати гроші незалежно від факту виконання робіт.

Мова йде про збитки держави в майже 250 млн грн. Крім того, до контракту включили роботи, які держава вже оплатила 8 років тому – 14 млн грн.

Речниця прокуратури області уточнила Радіо Свобода, що правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу фігуранту справи у вигляді тримання під вартою й про відсторонення його від роботи. Суд розгляне його, ймовірно, наступного тижня.

Радіо Свобода готує інформаційний запит підприємству.

Дніпровське метро почали будувати у 1981 році. Наприкінці 1995-го одну лінію з шести станцій. Її довжина – 7,8 кілометра, вона з’єднує залізничний вокзал з одним із житломасивів.

У 2016 році вирішили добудувати ще три станції у центрі міста. У липні 2016 року турецька компанія Limak перемогла у міжнародному тендері на будівництво. Як субпідрядників, вона залучила українські підприємства «Дніпрометробуд» і «Київметробуд».

Кредит на будівництво – 304 млн євро – взяли в Європейському банку реконструкції та розвитку. Кошти місто отримує частинами у вигляді субвенцій з держбюджету.

Закінчити роботи планували наприкінці 2021 року.