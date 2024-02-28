«Журналістика – не злочин». Президентка Європарламенту прокоментувала ув’язнення в РФ журналістки Радіо Свобода

Вільні ЗМІ – запорука існування демократії, а факт ув’язнення журналістів у Росії сигналізує Євросоюзу про те, що він виступає за цінності, повністю відмінні від тих, що нині панують в РФ. Про це вінтерв’ю Радіо Свобода заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола, відповідаючи на запитання про визнання Радіо Свобода небажаною організацією в Росії та наслідки цього рішення.

«Коли ми побачили, що зробила Росія, коли ми назвали Росію державним спонсором тероризму, коли ми бачимо, що Еван Гершкович і пані Курмашева (Алсу Курмашева, журналістка Радіо Свобода – ред.) все ще перебувають під вартою, – це є найсильнішим із сигналів для нас, щоб сказати, що ми виступаємо за щось повністю протилежне (тому, що робить Росія – ред.)», – заявила Мецола.

Президентка Європарламенту згадала про кроки, які робить законодавчий орган ЄС, щоб убезпечити журналістів від загроз, і зауважила, що «журналісти завжди можуть почуватися у нас захищеними».

«Ми зробимо все, щоб поширювати наратив і фундаментальну думку про те, що журналістика – не злочин», – резюмувала вона.

У затриманої в РФ журналістки Радіо Свобода Алсу Курмашової подвійне громадянство – США та Росії. До арешту вона проживала у Празі зі своїм чоловіком та дітьми. У середині травня минулого року вона приїхала до рідного міста Казані через сімейні обставини.

Алсу Курмашева перебуває в ув’язненні в Росії через справу, порушену за статтею про «невиконання встановленого законодавством РФ обов’язку з подання до уповноваженого органу документів, необхідних для включення до реєстру іноагентів, вчинене особою, яка здійснює цілеспрямований збір відомостей у сфері військової, військово-технічної діяльності РФ, які при їх отриманні іноземними джерелами можуть бути використані проти безпеки РФ». Справу порушили 18 жовтня 2023 року.

За версією слідства, Курмашева мала сама надати документи для внесення її до реєстру «іноземних агентів». Водночас Мін’юст РФ за своєю ініціативою не вносив Курмашеву до цього реєстру. Курмашева не визнає провини.

11 грудня 2023 року проти неї порушили ще одну кримінальну справу – про поширення «фейків» про російську армію. Слідство вважає, що вона причетна до поширення книжки «Ні війні. 40 історій росіян, які виступають проти вторгнення в Україну».

Правозахисна організація «Репортери без кордонів», «Коаліція жінок у журналістиці», Національний пресклуб, Комітет захисту журналістів та ще 10 організацій звернулися до держсекретаря США Ентоні Блінкена із закликом «прискорити процес і негайно оголосити» журналістку Курмашеву «неправомірно затриманою». Визнання американського громадянина неправомірно затриманим означає, що влада США офіційно вимагатиме його звільнення від влади відповідної іноземної держави.