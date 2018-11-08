У МЗС України прокоментували чергові обшуки в окупованому Криму

У міністерстві закордонних справ України прокоментували обшуки, які пройшли сьогодні вранці у окупованому Росією Криму.

«Засуджуємо незаконні обшуки в окупованому Криму. Мета РФ – знищення корінного народу Криму. Всі докази злочинів передамо до міжнародних судів», – написала в Twitter спікер МЗС Мар'яна Беца.

Російські силовики провели зранку 8 листопада в селищі Азовське Джанкойського району в окупованому Криму обшук у будинку місцевого жителя Халіла Аблямітова, після чого затримали його сина Аблялімі Аблямітова та його дружину Айджан.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

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