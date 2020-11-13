Обвинувачення просить відхилити клопотання захисту у справі MH-17

Прокуратура Нідерландів на засіданні суду у справі про катастрофу «Боїнга» в небі над Донбасом улітку 2014 року попросила відхилити практично всі клопотання адвокатів Олега Пулатова про проведення додаткових розслідувань. Про це повідомляють журналісти, які ведуть трансляцію судового засідання.

Обвинувачення вважає, що проведене ретельне розслідування, а Спільна слідча група вивчила навіть найнеймовірніші сценарії події. Прокурор у своєму виступі уточнив, що в справі є дані очевидців, які можуть свідчити про невинуватість Пулатова.

Адвокати зазначили, що їхнього клієнта вважали підозрюваним з 2016 року. Пулатова про це не сповістили, а в 2019 році розповіли про нього міжнародній пресі. Обвинувачення надсилало Пулатову повідомлення в соцмережі «ВКонтакте», але це не є офіційним запрошенням до допиту, сказали захисники. Вони також наголосили, що прокуратура заперечує проти допитів деяких свідків і експертів, які могли б вказати на недостатність даних або конфлікт інтересів.

Пасажирський літак «Боїнг» компанії «Малайзійські авіалінії», який виконував рейс MH-17 з Амстердама до Куала-Лумпура, зазнав аварії 17 липня 2014 року в Донецькій області. Загинули 298 людей, більшість із них – громадяни Нідерландів.

Спільна слідча група за підсумками розслідування дійшла висновку, що літак був збитий з установки «Бук», яку доставили з Росії. Суд у справі про катастрофу розпочався в Нідерландах у березні 2020 року, звинувачення висунуті трьом росіянам і одному громадянину України. Жодний із підсудних особисто в процесі в Нідерландах участі не бере, а Пулатов – єдиний, хто представлений адвокатами. За версією слідства, обвинувачені вчинили координовані дії для отримання зенітно-ракетного комплексу з Росії.

Російська влада неодноразово заявляла про непричетність до катастрофи. Один із обвинувачених, колишній ватажок російських гібридних сил у Донецькій області, громадянин Росії Ігор Стрєлков (Гиркин) заявляє, що його підлеглі йому не збивали літак, але на питання, хто його збив, відповідати відмовляється.