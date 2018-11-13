Amnesty International позбавила премії лідера М’янми Аун Сан Су Чжі

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International позбавила фактичного лідера М’янми Аун Сан Су Чжі своєї найвищої нагороди «Посла сумління», повідомляється на сайті організації.

Голова Amnesty International Кумі Найду 12 листопада заявив, що Аун Сан Су Чжі «не використала свій політичний і моральний авторитет» для припинення геноциду мусульманської меншини рохінджа.

«Ми очікували, що ви, як посол сумління Amnesty International, продовжите використовувати свій моральний авторитет, щоб виступати проти несправедливості там, де ви її бачите, особливо у М’янмі», – заявив Найду.

«Сьогодні ми глибоко стурбовані тим, що ви більше не символізуєте надію, мужність і неминучий захист прав людини. Amnesty International не може підтвердити вашого постійного статусу отримувача нагороди Посла сумління, і тому з великим жалем ми забираємо її у вас», – йдеться у заяві правозахисників.

Країна М’янма і її фактичний лідер, лауреат Нобелівської премії, державний радник Аун Сан Су Чжі стикалися із посиленою міжнародною критикою щодо поводження з рохінджа в країні, у штаті Ракхайн, з боку силовиків і представників інших народів.

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Чимало представників мусульманської меншини почали тікати з країни 25 серпня, коли військові влаштували розгін в Ракхайні після нападу підозрюваних бойовиків рохінджа на армійські бази і поліцейські пункти, в результаті чого 12 співробітників служби безпеки загинули. Армія заявила, що вбила близько 400 підозрюваних бойовиків. Уряд М’янми заявляє, що його дії спрямовані не проти цивільних, а проти бойовиків.

Аун Сан Су Чжі отримала нагороду «Посол сумління» в 2009 році. Раніше, в 1988-2010 роках, вона провела під домашнім арештом в цілому 15 років за свою політичну діяльність у М’янмі. Вона стала відомою дисиденткою, отримала Нобелівську премію миру й інші нагороди.

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