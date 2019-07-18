Тисячі клієнтів Microsoft опинилися під загрозою кібератак – корпорація

Компанія Microsoft за рік повідомила близько 10 тисяч клієнтів про загрозу кібератак за підтримки різних держав, йдеться в повідомленні корпорації.

«Активність» переважно йшла з боку Ірану, Північної Кореї і Росії.

Більше 80% атак було направлено проти компаній, близько 16% – на особисті облікові записи користувачів. Кібератаки, за даними Microsoft, були організовані іранськими групами Holmium і Mercury, північнокорейської групою Thallium і двома російськими групами Yttrium і Strontium (вона ж Fancy Bear і ATP28).

У серпні 2018 року американська компанія Microsoft повідомляла про запобігання хакерській атаці на пов’язані з Республіканською партією аналітичні центри в США. Її, імовірно, планувала здійснити угруповання Strontium, яку в компанії пов’язують з російським урядом. З цією ж групою хакерів Microsoft пов’язує і кібератаки на демократичні інститути Європи в період з вересня по грудень 2018 року.