Європейський банківський регулятор постраждав від кібератаки

Європейське банківське управління (EBA) заявило, що сервери електронної пошти зазнали втручання через глобальну кібератаку на програмне забезпечення Microsoft Exchange, в якій американська компанія звинувачує китайську групу.

EBA, ключовий фінансовий регулятор ЄС, заявило 8 березня, що «впроваджує додаткові заходи безпеки і ретельний моніторинг з метою відновлення повної функціональності» своїх серверів електронної пошти.

«На даному етапі інфраструктура електронної пошти EBA захищена, і наш аналіз показує, що вилучення даних не проводилося, і у нас немає ніяких ознак того, що порушення вийшло за межі наших поштових серверів», – йдеться в заяві.

EBA оголосило про злом напередодні, заявивши про відключення системи електронної пошти до оцінки масштабів втручання.

Сервери Microsoft Exchange широко використовуються для електронної пошти великими підприємствами і урядами.

Минулого тижня Microsoft заявила, що кіберзлочинці використали вразливість в її системі електронної пошти Microsoft Exchange. Американська технологічна компанія вважає, що за зломом стоїть спонсорований китайською державою зловмисник Hafnium. Пекін заперечує свою причетність.