Microsoft планує інвестувати 500 млн доларів у розвиток хмарних сервісів в Україні

Компанія Microsoft планує інвестувати 500 мільйонів доларів у розвиток хмарних сервісів Azure в Україні.

Віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що розглядає можливість переходу сервісів «Дія 2.0» на хмарні сервіси Microsoft.

«Ми вдячні Microsoft за прояв особливої уваги до нашого ринку, за те, що ви обрали саме нашу країну. Однією з пріоритетних цілей нашого міністерства є за 2,5 року оцифрувати 100% держпослуг. І цього неможливо робити, якщо не буде дата-центру, в якому ці дані зберігатимуться в нашій країні. По суті Microsoft може стати першим масштабним проектом, який допоможе нам реалізувати нашу амбітну ціль», – сказав Федоров.

За даними видання AIN.ua, інвестиції підуть на будівництво двох дата-центрів Microsoft в Україні. Домовленості також передбачають знижки або спеціальні умови для українських державних органів та організацій на Microsoft.Azure, Office 365 й інших хмарних сервісів.