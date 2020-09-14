Microsoft: компанія-власник відкинула пропозицію купити TikTok

Компанія Microsoft повідомляє, що китайська материнська компанія Bytedance відкинула її пропозицію купівлі частини соцмережі TikTok, на якій наполягає президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Bytedance «сьогодні повідомила, що вони не продаватимуть операції TikTok у США Microsoft», йдеться в заяві американської компанії 13 вересня, яку цитують американські медіа.

Інші повідомлення цитують джерело, знайоме з перебігом переговорів, яке стверджує, що Bytedance надали перевагу компанії Oracle. Проте ані TikTok, ані Oracle це не коментували.

Microsoft вважався головним потенційним покупцем американської частини TikTok. 3 серпня Трамп заявляв, що не заперечує проти того, щоб Microsoft викупила соцмережу, і що він вже говорив про можливу купівлю з виконавчим директором технологічної компанії Сатьєю Наделлою.

Водночас 18 серпня президент США заявляв, що Oracle «може впоратися» з купівлею TikTok, але відмовився відповісти, кому з двох компаній надає перевагу.

Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон публічно підтримує Трампа. В лютому він влаштував для нього збір коштів на власному ранчо Rancho Mirage у Каліфорнії.

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TikTok – створена у 2016 році соціальна мережа для створення й перегляду коротких відео, яка належить китайській компанії BytaDance. Трамп погрожує заборонити соціальну мережу через побоювання, що дані про користувачів можуть бути використані китайською розвідкою. У BytaDance заперечують зв’язок з китайською владою, а Пекін звинувачує США у «відвертому цькуванні».

3 серпня Трамп заявив, що американська компанія повинна купити американську гілку TikTok до 15 вересня, інакше соціальна мережа не зможе працювати на території США. Наразі купити TikTok намагається американський технологічний гігант Microsoft.