США скасували візи для понад тисячі китайських студентів через безпековий указ Трампа

Сполучені Штати Америки скасували візи для понад тисячі громадян Китаю в останні три місяці через указ президента Дональда Трампа зупинити в’їзд китайських студентів та дослідників, які можуть нести ризики для безпеки.

Речниця Державного департаменту уточнила, що мова йде про наказ, виданий 29 травня у відповідь на наступ Китаю на демократію в Гонконзі.

Американські посадовці стверджують, що кількість випадків шпигунства з боку Китаю зросла в останні роки. США також звинувачують Китай у нечесному веденні бізнесу й намаганнях викрасти дані про дослідження щодо коронавірусу.

У 2018-2019 роках до американських університетів вступили близько 370 тисяч студентів з Китаю – більше, ніж з будь-якої іншої країни.

Речниця Державного департаменту повідомила, що США будуть і надалі вітати на своїй землі студентів з Китаю, які не виконуватимуть завдання в інтересах Комуністичної партії Китаю.

Наразі ж візи забрали в окремих студентів, які пов’язані з китайською військовою термоядерною програмою, повідомив виконувач обов’язків міністра внутрішньої безпеки США Чед Вулф.

У червні Китай заявляв, що рішуче виступає проти будь-яких кроків США щодо обмеження навчання китайських студентів та закликав Вашингтон робити більше для зміцнення взаємного обміну та взаєморозуміння.

Китайсько-американські відносини залишаються загостреними на тлі протиріч двох найбільш економік світу з низки питань: від торгівлі та прав людини – до Гонконгу та коронавірусу.