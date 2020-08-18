У США затримали колишнього співробітника ЦРУ за шпигунство на користь Китаю

У США затримали колишнього співробітника ЦРУ за підозрою в передачі секретної інформації Китаю. Як повідомляє американський Мін’юст, Олександру Юк Цзінь Ма 67 років, він виходець із Гонконгу. За даними слідчих, у затриманого був спільник, який також працював у ЦРУ.

У повідомленні Мін’юсту зазначається, що затриманий почав працювати у ЦРУ в 1982 році. Він жив у Шанхаї, а в 2001 році переїхав на Гаваї. Перед переїздом затриманий зі спільником передали китайській стороні дані про співробітників і операції ЦРУ. Сума винагороди склала приблизно 50 тисяч доларів.

У 2004 році Олександр Юк Цзінь Ма, як стверджується, почав працювати перекладачем у ФБР на Гаваях і пересилав копії секретних документів китайській розвідці. Весною 2019 року і влітку цього року затриманий підтвердив свою шпигунську діяльність, коли взяв гроші від таємному агента ФБР, якого сам вважав китайським розвідником.

Олександру Юк Цзінь Ма висунули звинувачення в змові з метою передачі інформації про національну оборону США іноземному уряду. Йому загрожує довічне тюремне ув’язнення.