У КНДР затопило об’єкти ядерного комплексу в Йонбйоні – 38 North

У Північній Кореї внаслідок нещодавньої повені були затоплені дві насосні станції і гребля для охолодження реакторів в ядерному центрі Йонбйон, повідомляють аналітики з проєкту 38 North, які моніторять ситуацію в КНДР, з посиланням на супутникові знімки.

За їхніми даними, до заводу зі збагачення урану вода не дійшла. Фахівці виявили затоплення на основі аналізу супутникових знімків від 6-11 серпня.

За даними аналітиків, затоплені об’єкти відносяться до двох реакторів – одного, який не працює, і експериментального, який поки що не експлуатують. Ступінь ушкоджень об’єктів в районі ядерного комплексу оцінити не вдалося через недостатню якість знімків.

Повінь показала, наскільки вразливі системи охолодження ядерних реакторів під час екстремальних погодних явищ. Затоплення могло призвести до можливого пошкодження насосів і їхніх енергетичних систем або до засмічення трубопровідних систем, які забирають воду з річки, пише 38 North.

Реактор у Йонбйоні побудований в 1986 році за 100 кілометрів на північ від Пхеньяна. У 2007 році його робота була зупинена після шестисторонніх переговорів щодо ядерної програми Північної Кореї. У них брали участь Південна Корея, КНДР, Росія, Китай, США і Японія.

Пізніше в КНДР заявляли про відновлення роботи центру.

У 2019 лідер КНДР Кім Чен Ин запропонував президенту США Дональдові Трампу демонтувати ядерний комплекс в обмін на скасування міжнародних санкцій. Трамп тоді відмовився від пропозиції. Вашингтон вважає, що цей ядерний полігон – всього лише одна з частин комплексної ядерної програми Пхеньяна.