У Росії розбився винищувач МіГ-29

У Московській області Росії 5 жовтня розбився винищувач МіГ-29, повідомляють російські ЗМІ.

За даними агентства «Інтерфакс», літак здійснював тренувальний політ неподалік від підмосковного Жуковського. Обидва льотчика встигли катапультуватися і не постраждали. Джерело агентства повідомило, що причиною катастрофи могло бути загоряння біля одного з двигунів винищувача.

Як розповіли «Інтерфаксу» у прес-службі Об'єднаної авіабудівної корпорації, для розслідування причин аварії створять спеціальну комісію.

Джерело у силових структурах розповіло агентству ТАСС, що літак належав Льотно-дослідницькому інституту імені Громова.

РБК зазначає, що у прес-службі головного управління міністерства з надзвичайних ситуацій по Московській області відмовилися надати коментар з приводу інциденту.