По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К

У всіх регіонах України увечері 29 вересня оголосили повітряну тривогу.

Як повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ, тривогу оголосили через зліт у Росії носія балістичних ракет «Кинджал».

«Вся Україна – ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.