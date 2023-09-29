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По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К

Тривогу оголосили через зліт у Росії носія балістичних ракет «Кинджал». Фото ілюстративне

У всіх регіонах України увечері 29 вересня оголосили повітряну тривогу.

Як повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ, тривогу оголосили через зліт у Росії носія балістичних ракет «Кинджал».

«Вся Україна – ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

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