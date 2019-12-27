МВС: уряд вирішив проблему виплат ексміліціонерам-учасникам АТО

Уряд вирішив проблему виплат колишнім міліціонерам – учасникам української воєнної Антитерористичної операції на Донбасі, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

У відомстві пояснили, що відповідно до статті 23 закону України «Про міліцію» виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі або поранення працівника міліції була в шість разів меншою, аніж іншим учасникам АТО.

«Завдяки новому проєкту закону колишні працівники міліції-учасники АТО, які були поранені чи зазнали каліцтв, а також родини загиблих правоохоронців отримають одноразову виплату у розмірі різниці грошової допомоги, яку вони отримали раніше», – заявили в МВС.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.