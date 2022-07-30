Неподалік узбережжя на Одещині знайдено міну, фахівці її знешкодили

В Одеській області знешкоджено міну, виявлену у воді неподалік узбережжя, повідлмив у Telegram речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Одещина. Фахівцями ЗСУ знешкоджено міну, що була виявлена у воді неподалік узбережжя в одному з районів області. Вчергове нагадуємо про небезпеку відпочинку у пляжній зоні та купання в морі», – сказав Братчук.

Це вже не перший випадок, коли військовослужбовці знешкоджують небезпечні знахідки, які виносить на узбережжя Одещини.

2 липня на Одещині відпочивальники підірвалися на міні, в результаті чого одна людина загинула, ще одна була поранена.

Військові систематично нагадують про заборону відвідувати узбережжя та купатися в морі через мінування.