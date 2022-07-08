На Одещині ЗСУ знешкодили протикорабельну міну, яку прибило до берега

На Одещині до узбережжя винесло протикорабельну міну, повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

«У Чорному морі поблизу узбережжя Одещини сили оборони виявили чергову дрейфуючу протикорабельну міну. Небезпечну знахідку оперативно знешкодив підрозділ Військово-морських сил ЗСУ», – йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Повідомляється, що це вже не перший випадок, коли військовослужбовці знешкоджують небезпечні знахідки, які виносить на узбережжя Одещини.

2 липня на Одещині відпочивальники підірвалися на міні, в результаті чого одна людина загинула, ще одна була поранена.

Військові неодноразово нагадували про заборону відвідувати узбережжя та купатися в морі через мінування.