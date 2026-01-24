США: у Міннеаполісі федеральні агенти знову застрелили людину, протести посилилися

Співробітники федеральних служб США у суботу – через 17 днів після смерті Рене Гуд від рук співробітника імміграційної поліції – знову застрелили людину в Міннеаполісі. У місті з новою силою спалахнули протести.



Шеф поліції Міннеаполіса Браян О'Хара повідомив пресі, що його відомство отримало повідомлення про стрілянину на півдні Міннеаполісу близько третьої години ночі за місцевим часом. Поліцейські, які прибули на місце, виявили людину з кількома кульовими пораненнями. Йому спробували надати допомогу і повезли до лікарні, але він все ж таки помер.



Ім'я загиблого поки що не називається. За попередніми даними, загиблий був 37-річним жителем Міннеаполісу і ймовірно громадянином США.



Речниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклахлін повідомила «Бі-бі-сі», що операцію у Міннеаполісі проводили співробітники федеральної прикордонної охорони. За її словами, прикордонники намагалися затримати «нелегального іноземця, який розшукується за насильницький напад», коли до них підійшла людина з пістолетом. Він нібито чинив опір, коли агенти спробували роззброїти його, змусивши агента відкрити вогонь.

«Співробітники спробували роззброїти підозрюваного, але озброєний підозрюваний запекло чинив опір. Побоюючись за своє життя та життя інших співробітників, один із агентів зробив постріли в порядку самооборони», — пояснила прессекретар.





Губернатор Міннесоти, демократ Тім Волз заявив, що зв'язався з Білим домом і вимагав виведення федеральних агентів зі штату. «Міннесоті це набридло. Це огидно. Президент має припинити цю операцію. Вивести тисячі жорстоких, непідготовлених офіцерів з Міннесоти. Негайно», – написав Уолз у соцмережі X.

У відповідь Дональд Трамп розкритикував мера та губернатора штату Міннесота.

«Мер і губернатор підбурюють до повстання своєю помпезною, небезпечною та зарозумілою риторикою!» – написав він на своїй платформі Truth Social.

Трамп також написав щодо Імміграційної та митної служби США (ICE): «Дозвольте нашим ICE патріотам робити свою роботу!»



Незважаючи на сильний мороз, у Міннеаполісі знову пройшли марші протесту проти дій ICE. Проти учасників маршів застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати.



Тиждень тому Мін'юст США розпочав розслідування щодо губернатора Міннесоти Тіма Волза та мера Міннеаполіса Джейкоба Фрея за підозрою у змові з метою перешкоджання роботі федеральних імміграційних агентів.