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27 травня 2020, Київ 14:02
Новини | Політика

Кабмін знову розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля

Уряд знову розділить відомство, яке мало опікуватися енергетикою та екологією

Кабінет міністрів на засіданні 27 травня ухвалив рішення розділити Міністерство енергетики та захисту довкілля на два відомства.

Буде створено Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів та Міністерство енергетики.

Обидва міністерства будуть правонаступниками прав і обов’язків діючого відомства.

Міністерство енергетики та захисту довкілля в об’єднаному вигляді проіснувало менше року. У вересні 2019 року тоді новопризначений очільник відомства Олексій Оржель заявив, що міністерства об’єднали задля уникнення конфлікту між двома відомствами.

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