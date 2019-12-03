Міненерго: проблеми з опаленням лишаються в чотирьох областях

Станом на 3 грудня до опалення на 100% підключені 20 областей. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій.

За інформацією місцевих органів влади проблемні питання лишаються у чотирьох регіонах:

у Запорізькій області – два навчальних заклади на реконструкції – вихованці відвідують інші заклади, терміни підключення 10 та 15 грудня.

у Кіровоградській області – у Світловодську не опалюються вісім житлових будинків та один навчальний заклад. Орієнтовний термін підключення – 3-4 грудня.

у Полтавській області – у Решетилівському районі не опалюються 13 закладів освіти. Орієнтовний термін підключення – 10 грудня.

у Чернігівській області – у Ніжинському районі не опалюються 6 закладів освіти. Орієнтовний термін підключення – 3 грудня.

Окрім того, у Києві не опалюються чотири житлових будинки. Орієнтовний термін підключення – 6 грудня.