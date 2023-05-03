Через російський удар авіабомбами пошкоджено електропідстанцію на Сумщині – Міненерго

У ніч на 3 травня російські війська скинули дві керовані авіабомби на один з населених пунктів у Сумській області, внаслідок чого суттєво пошкоджено електропідстанцію – є руйнування будівлі пункту управління. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

«Серед працівників постраждалих немає. Знеструмленими через обстріл залишаються понад чотири тисячі споживачів. Також через пошкодження внаслідок бойових дій залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях», – повідомили в Міненерго.

За даними відомства, енергетики продовжують повертати світло споживачам після нещодавнього масованого обстрілу. Зокрема, заживлено споживачів на Дніпропетровщині. Тривають також відновлювальні роботи на Херсонщині. «За добу в області відновили постачання електроенергії для понад 3,8 тисячі абонентів», – додали у міністерстві.

Міненерго запевняє: енергетична система працює стабільно, без обмежень для споживачів.

Минулої ночі російські війська здійснили атаку України дронами-камікадзе іранського виробництва. Усього застосували до 26 ударних БПЛА. У ЗСУ повідомили, що знищили 21 одиницю.

З 10 жовтня минулого року російські війська випустили по ключових енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет і дронів, більш ніж 250 із них влучили у ціль. Внаслідок цього було пошкоджено 43% магістральних мереж. Крім того, через окупацію наразі понад 10 ГВт встановлених потужностей генерації недоступні українській енергосистемі. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також низка ТЕС і більшість вітрових та сонячних електростанцій.