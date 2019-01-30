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30 Січень 2019, Київ 17:04
Новини | Події

Лічильники газу для всіх домогосподарств коштуватимуть близько 2,5 млрд грн – Міненергетики

Міненергетики заявив, що лічильники мають встановити майже 3,3 мільйона споживачів

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Лічильники газу для всіх домогосподарств коштуватимуть близько 2,5 мільярда гривень, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

«Це фінансуватиметься за кошти НАК «Нафтогаз України», кошти буде враховано в їхніх фінансових показниках. Сума, яка обговорюється, дорівнює близько 2,5 мільярда гривень. Назвати точну суму складно, оскільки йдеться про майже 3,3 мільйона споживачів», – сказав Насалик.

30 січня Кабінет міністрів України рекомендував компанії «Нафтогаз України» забезпечити 100% домогосподарств лічильниками споживання газу. Також уряд встановив норми в 3,29 кубометра газу на одну особу на місяць для домогосподарств, які не мають лічильників.

«Нафтогаз» заявляв, що через скасування судом нових норм споживання газу українці, в яких не встановлений газовий лічильник, отримали завищені платіжки за газ. Компанія запропонувала споживачам скаржитися на урядову гарячу лінію.

Нацкомісія з регулювання енергетики й комунальних послуг заборонила операторам газорозподільної системи проводити донарахування в платіжки за природний газ.

«Регіональній газовій компанії» бізнесмена Дмитра Фірташа належать 20 облгазів по всій Україні. У компанії заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не підлягає сплаті.

23 січня міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що платіжки за газ із донарахуваннями є незаконними і не підлягають оплаті.

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