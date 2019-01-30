Уряд оновив норми споживання газу для тих, у кого немає лічильників

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про встановлення норми в 3,29 кубометра газу на одну особу на місяць для домогосподарств, які не мають лічильників. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 30 січня, повідомляє прес-служба Кабміну.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман нагадав, що норма в 3,3 кубометра була встановлена у 2016 році, проте, за рішенням суду, вона була скасована, і в дію вступили старі, «збільшені і несправедливі», норми споживання.

«Ми бачимо обурення людей через завищені норми споживання. Це відбулося внаслідок того, що на рішення уряду було подано до суду, і суд скасував наше рішення. Ми будемо відстоювати свою правоту, але потрібне нове рішення. Ми встановлюємо нову норму – 3,29 кубометра», – цитує Гройсмана прес-служба уряду.

Минулого тижня міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив, що платіжки за газ із донарахуваннями є незаконними і не підлягають оплаті.

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«Нафтогаз» заявляв, що через скасування судом нових норм споживання газу українці, в яких не встановлений газовий лічильник, отримали завищені платіжки за газ. Компанія запропонувала споживачам скаржитися на урядову гарячу лінію.

Нацкомісія з регулювання енергетики й комунальних послуг заборонила операторам газорозподільної системи проводити донарахування в платіжки за природний газ.

«Регіональній газовій компанії» бізнесмена Дмитра Фірташа належать 20 облгазів по всій Україні. У компанії заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не підлягає сплаті.