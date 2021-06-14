Міненерго просить Мінфін виділити 100 мільйонів гривень на зарплати працівникам «СхідГЗК»

Міністерство енергетики звертається до Міністерства фінансів з проханням прискорити виділення коштів на виплату зарплат співробітникам Східного гірничозбагачувального комбінату.

Про це відомство повідомило 14 червня за підсумками наради першого заступника міністра Юрія Власенка за участі керівництва «СхідГЗК» та Національної енергетичної компанії «Енергоатом».

«За результатами наради Міненерго звернеться до Мінфіну щодо прискорення процесу виділення частини коштів сумою 100 мільйонів гривень для вирішення нагальних проблем із виплатою заробітної плати працівникам ДП «СхідГЗК», – йдеться в заяві відомства.

За словами Власенка, Міненерго «готове допомагати» комбінату через його важливість для енергетичної незалежності України, а також через «соціальний фактор».

Згідно з повідомленням, у травні 2021 року Міністерство енергетики вже зверталося до Міністерства фінансів із пропозицією частково покрити витрати на виробництво уранового концентрату на суму 600 мільйонів гривень з державного бюджету.

Державне підприємство «Східний гірничозбагачувальний комбінат» є єдиним в Україні підприємством, яке займається видобутком уранової руди і виробництвом концентрату природного урану.