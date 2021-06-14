Запорізька АЕС відключила четвертий енергоблок через падіння цін на електроенергію

Запорізька атомна електростанція 14 червня повідомила про відключення енергоблоку №4 і переведення його в холодний резерв.
Згідно з інформацією АЕС, відключення здійснили вчора.
«Енергоблок №4 Запорізької атомної електростанції планово розвантажили, відключили від мережі та вивели у холодний резерв. Це потрібно для оптимізації фінансово-економічної діяльності та виробничих процесів у НАЕК «Енергоатом» в умовах значного падіння цін на ринку електроенергії та скорочення попиту», – заявляють на станції.
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Керівництво ЗАЕС сподівається, що зупинка енергоблоку дозволить оптимізувати графік планових ремонтів. При цьому, зазначає воно, з блоків Рівненської та Южно-Української атомних електростанцій зняли балансові обмеження, а їхню потужність збільшили.
У січні ЗАЕС повідомила, що завдяки підключенню п’ятого енергоблоку наблизилася до повної потужності.
Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об’єкт в Україні зі встановленою потужністю 6000 МВт.
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