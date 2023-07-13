Міненерго: через російські обстріли є знеструмлення у семи областях України

Через російські обстріли частина споживачів у семи областях України залишається без світла, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.



«Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. Через обстріли знеструмлювалися 17 населених пунктів на Донеччині, 4 населених пункти – на Херсонщині. Також без світла залишається частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях», – йдеться у повідомленні.

У Міненерго додають, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.



За даними міністерства, внаслідок нічної атаки РФ влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не було.

У ніч на 13 липня в більшості областей України та Києві було оголошено повітряну тривогу. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, у ніч на 13 липня російські війська атакували Україну 20 ударними безпілотниками Shahed-136/131, дві крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря та одну балістичну – «Іскандер-М» (Джанкой, Крим).

За даними КМВА, запущені військами РФ дрони заходили в Київ з різних напрямків, в повітряному просторі Києва було «виявлено і знищено близько десятка ворожих цілей».