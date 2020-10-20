Аукціон з розміщення ОВДП: Міністерство фінансів продало паперів на понад 7 мільярдів гривень

Міністерство фінансів України на аукціоні 20 жовтня залучило до державного бюджету 5,66 млрд грн і 52,7 млн доларів, або близько 7,155 млрд грн в еквіваленті. Такими є результати розміщення облігацій внутрішньої позики (ОВДП).

Показово, що міністерство підвищило ставку відсікання за номінованими в гривні тримісячними облігаціями з 7,2% до 7,3% і за 12-місячним ОВДП – з 10% до 10,3%.

Ще у серпні 2020 року Міністерству фінансів вдавалося продавати за ставкою 10% трирічні ОВДП. Тепер інвестори не готові вкладати гроші в українські цінні папери за такою ставкою.