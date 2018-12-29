Міністр Черниш прокоментував зведення Росією паркану в окупованому Криму

Міністр з питань тимчасово окупованих територій України Вадим Черниш назвав «додатковим порушенням не тільки кордонів, а ще й прав громадян на свободу пересування в межах своєї держави» зведення Росією 60-кілометрового паркану в анексованому Криму на адмінмежі з материковою Україною.

«Міністерство з питань тимчасово окупованих територій відслідковувало закупівлі, що оголошувались за рахунок коштів бюджету РФ, а компанія, що є підрядником з виконання частини будівельних робіт, входить до складу концерну «Росатом».Ця ж компанія працювала в 2009 році в Грузії, де будувала схожий об’єкт на лінії дотику з Південною Осетією», – вказав міністр у повідомленні в мережі Twitter.

«В України є всі підстави стверджувати, що частково обладнання, встановлене поблизу адміністративної межі, може використовуватись для розвідувальної діяльності. Однак якість роботи таких технічних засобів дуже низька – ми знаємо, що працюють не всі датчики руху та використовуються напівекспериментальні розробки», – додав Вадим Черниш у коментарі на сайті міністерства.

У Державній прикордонній службі України 28 грудня заявили, що паркана, про зведення якого в анексованому Криму доповіла російська ФСБ, не видно з материкової України.

Вранці 28 грудня російські силовики заявили про завершення будівництва 60-кілометрового паркану в анексованому Криму на адмінмежі з материковою Україною.

За даними ЗМІ, на будівництво огорожі з російського бюджету виділили 212,9 мільйона рублів. Будівництво паркану почалося 2015 року.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункти в'їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».