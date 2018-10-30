«Міністра фінансів ДНР» заочно засудили до 10 років ув’язнення – СБУ

Жовтневий районний суд Маріуполя заочно засудив до десяти років позбавлення волі учасницю незаконного збройного угруповання «ДНР», яка має статус «міністра фінансів» – про це повідомляє СБУ.

Таке рішення суд ухвалив, базуючись на матеріалах Служби безпеки України і прокуратури Донецької області.

В повідомленні не називається ім’я засудженої, однак СБУ оприлюднило її фотографію. Йдеться про Катерину Матющенко, яка очолює так зване «міністерство фінансів ДНР» з листопада 2014 року.

«Зловмисниця займається збором коштів до «республіканського бюджету», виконує вказівки ватажків бойовиків та російських кураторів, забезпечуючи функціонування фінансової системи псевдоутворення разом із «силовим блоком», – заявляють в СБУ.

Згідно з повідомленням, Матющенко визнали винною в посяганні на територіальну цілісність України і фінансуванні тероризму. Її оголошено в розшук.

Прокуратура заочно оголосила підозру Матющенко у серпні 2017 року. В угрупованні «ДНР» наразі не коментували вирок суду.

Від квітня 2014 року після російської анексії Криму на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».