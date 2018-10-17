В СБУ заявляють про затримання бойовика «ДНР»

У Кіровоградській області представники Служби безпеки України затримали підозрюваного у причетності до незаконного збройного угруповання «ДНР», повідомляє прес-служба СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що мешканець області у липні 2014 року приєднався до лав терористичної організації «ДНР» та вступив до незаконного збройного формування бойовиків так званого батальйону «Восток». Зловмисник брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей», – стверджують у відомстві.

За даними СБУ, затриманий припинив свою діяльність в збройному угрупованні, переїхав до Росії, проте повернувся до України, щоб відвідати родичів в одному з селищ Кіровоградщини.

Чоловік отримав підозру в причетності до створення терористичної організації – відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає від восьми до 15 років ув’язнення з можливою конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою.

У вересні 2018 року Служба безпеки повідомила про вивезення з окупованої території представника верхівки угруповання – так званого «міністра продовольства ДНР».