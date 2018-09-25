СБУ повідомляє про вивезення з окупованої території «міністра продовольства ДНР»

Служба безпеки України повідомляє про вивезення ще одного представника верхівки збройного угруповання «ДНР». Йдеться про так званого «міністра агропромислової політики і продовольства ДНР».

Як пояснюють в прес-службі СБУ, піти на співпрацю з правоохоронними структурами колишнього учасника угруповання змусила загроза власному життю з боку колишніх соратників.

«Все банально ‒ він просто став «незручним» як для самих терористів, так і для кремлівських кураторів. Після чергових кримінальних розборок за перерозподіл сфер впливу з подачі Захарченка, йому «інкримінували» зберігання зброї, зловживання «службовим становищем» та розкрадання майна в особливо великих розмірах, після чого він навіть певний час перебував у в’язниці. Ситуація трагікомічна. Як то кажуть: а судді хто? При цьому й чисельні «заслугі пєрєд Родіной» йому не допомогли», – заявили в СБУ.

Ім’я колишнього члена самопроголошеного «уряду ДНР» у повідомленні не згадується.

До 7 вересня 2018 року «виконувачем обов’язків міністра агропромислової політики і продовольства» в «ДНР» називали Володимира Антонова. Наразі, судячи з сайтів угруповання, цю «посаду» обіймає Володимир Горячев.

Раніше в Службі безпеки повідомляли про вивезення з окупованої території так званого «міністра культури ДНР» Юрія Лекстутеса.

Як стверджують у відомстві, обидва бойовики наразі співпрацюють зі слідством.