«Вперше чую»: у «Слузі народу» не підтверджують, що міністр Степанов іде на місцеві вибори

У фракції «Слуга народу» не підтверджують інформацію про те, що очільник МОЗ Максим Степанов балотуватиметься від «Слуги народу» до Одеської обласної ради.

«Я вперше про це чую. Депутати від «Голосу» чомусь завжди знають краще, ніж депутати від «Слуги народу», але я про це вперше чую. Я не думаю, якщо чесно. Ви мені про це повідомили», – сказав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в коментарі Радіо Свобода.

Депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв також повідомив, що новину про те, що Степанов нібито йде на місцеві вибори «прочитав в інтернеті, коли їхав на роботу»

«Не можу підтвердити. Я вам так скажу, Максим був непоганим головою Одеської ОДА. Я знаю, що він там мав підтримку і залишив про себе там добру пам’ять. Може, це якась місцева ініціатива, може, вони хочуть його включити у список. Я не впевнений що він погодиться. Чинний міністр охорони здоров’я під час епідемії, яка не вщухає... Я думаю, це місцева ініціатива. Як політтехнолог, я б може і порадив (іти на вибори – ред.), але не в цій ситуації (епідемія – ред.), не зараз», – заявив Потураєв у коментарі Радіо Свобода.

Раніше депутатка від «Голосу» Соломія Бобровська заявила, що партія «Слуга народу» подала міністра охорони здоров’я Максима Степанова першим номером у списку на вибори до Одеської обласної ради. Сам Степанов наразі не коментував цю інформацію