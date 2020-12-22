Онлайн-батл міністрів із приготування борщу скасовується з технічних причин – Мінкульт

У Міністерстві культури та інформаційної політики України повідомили, що онлайн-трансляції змагання міністрів із приготування борщу не буде з технічних причин.

«На жаль, з технічних причин онлайн-трансляції батлу міністрів не буде. Але без паніки. Борщі ми таки зваримо, спробуємо й визначимо серед них переможний. Хто стане його авторкою чи автором, ви дізнаєтеся за годину в нашому відео з політичної кухні. Тож ми просимо трохи терпіння», – йдеться в повідомленні міністерства у фейсбуці.

На вечір вівторка, 22 грудня, п’ять міністрів мали змагатися в приготуванні борщу в рамках кампанії на підтримку включення елемента «Культура і традиція приготування українського борщу» в список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Серед учасників батлу анонсували міністра екології Романа Абрамовського, культури та інформполітики – Олександра Ткаченка, віцепрем’єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину, очільника МЗС Дмитра Кулебу і міністра юстиції Дениса Малюську.

Борщ є основною першою стравою і символом української кухні, хоча ввійшов і в кухні інших країн.

6 жовтня експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України рекомендувала міністерству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, зокрема, «культуру приготування українського борщу».

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України ведеться на виконання статті 12 Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, яку Україна ратифікувала у 2008 році. Наразі до переліку включені 26 елементів.