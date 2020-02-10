Мін’юст хоче анулювати реєстрації 48 партій за невисування кандидатів у президенти чи нардепи

В Міністерстві юстиції хочуть скасувати реєстрації політичних партій, які протягом 10 років не висували кандидатів у президенти чи народні депутати, повідомила пресслужба відомства із посиланням на міністра Дениса Малюську.

За даними міністерства, в Україні існує 349 політичних партій, але не всі вони виконують вимоги закону «Про політичні партії».

«Законодавча вимога до партій, яка була порушена – невисування політичною партією своїх кандидатів на виборах Президента України та виборах народних депутатів України протягом 10 років», – йдеться в повідомленні.

Малюська заявив, що Мін’юст подав 48 позовів до Окружного адміністративного суду Києва про анулювання реєстраційного свідоцтва таких партій.

Він вважає, що ліквідація «партій-примар» захистить інтереси виборців.

«Відомо, що існує цілий тіньовий ринок, на якому за значні суми купляються та продаються політичні партії. Статутні документи таких партій після «продажу» переробляються (здійснюється зміна найменування партії, керівника, тощо). Їх ліквідація захистить інтереси виборців, знищить тіньовий ринок політичних партій, забезпечить додержання політичними партіями діючого законодавства України та створить рівні умови для всіх реально функціонуючих політичних сил», ­– цитують Малюську в пресслужбі Мін’юсту.

Закон «Про політичні партії» передбачає, що орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду для анулювання реєстрації в низці випадків. Серед них: ситуація, коли партія не висуває кандидатів на президентські чи парламентські вибори протягом 10 років.

У разі невиконання політичною партією вимоги частини сьомої статті 11 цього Закону, виявлення протягом трьох років з дня реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію документах, невисування політичною партією своїх кандидатів по виборах Президента України та виборах народних депутатів України протягом десяти років орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва. Інші підстави для анулювання реєстраційного свідоцтва не допускаються

31 січня 2020 року до Окружного адміністративного суду надійшов позов із вимогою заборонити діяльність партії «Слуга народу».