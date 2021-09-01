У Мінкульті повідомили, скільки бюджету коштував концерт із нагоди 30-річчя незалежності України

Загальна планова сума бюджетних видатків на концерт до 30-річчя незалежності України становила 64 мільйони гривень, йдеться у відповіді Міністерства культури та інформаційної політики на запит Радіо Свобода.

За повідомленням, організацією заходу займалося державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України».

«Згідно з розрахунковим кошторисом витрат, наданим державним підприємством «Центр захисту інформаційного простору України», загальна планова сума бюджетних асигнувань на організацію та проведення Заходу складає 64 000,0 тисяч гривень», – йдеться в повідомленні міністерства.

Установа уточнює, що «Центр захисту інформаційного простору України» займався підготовкою заходу на виконання розпорядження Кабінету міністрів від 31 травня 2021 року.

Водночас у Мінкульті не уточнили, скільки саме коштували виступи виконавців, які брали участь у концерті.

Святковий концерт із нагоди Дня незалежності відбувся в стадіоні «Олімпійський» увечері 24 серпня.