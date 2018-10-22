Мінкульт вніс ще двох російських акторів до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України

Міністерство культури України 22 жовтня внесло ще двох російських акторів у список осіб, що загрожують безпеці України. Відповідна інформація розміщена на сайті Мінкульту.

Згідно з оновленим списком, його поповнили Леонід Ярмольник та Ірина Алфьорова.

Станом на 22 жовтня у переліку, який почали складати у 2015 році, зазначені 144 особи.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.