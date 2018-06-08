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08 Червень 2018, Київ 16:12
Новини | Політика

Мінкульт вніс ще 3 росіян у список осіб, що загрожують нацбезпеці України

Міністерство культури України склало перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, у 2015 році

Міністерство культури внесло до переліку осіб, що загрожують національній безпеці, ще трьох росіян: актора Максима Щеголєва, продюсера і кінорежисера Рената Давлетьярова і письменника Василя Сахарова.

Дані в списку на сайті Мінкульту були оновлені 6 червня. Тепер у переліку – 134 особи.

Міністерство культури України у 2015-му склало на підставі звернень РНБО, СБУ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

У березні цього року список поповнили п’ятеро російських музикантів і двоє акторів.

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