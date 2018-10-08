В Раді пропонують позбавити Лорак, Повалій і Кіркорова звань народних артистів України

Позбавити звання народного артиста низку діячів культури пропонують автори постанови №9156, яку 8 жовтня передали на розгляд комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Серед ініціаторів документу – Євген Рибчинський від «Волі народу», Тетяна Чорновол («Народний фронт»), Володимир Парасюк (позафракійний), Ігор Луценко («Батьківщина») та ще десять парламентарів.

Вони закликають ввести персональні безстрокові санкції проти українських співаків, які виступають в Росії, та російських артистів, які, на думку депутатів, підтримують агресивну політику Росії щодо України. Санкції полягають у позбавленні почесних звань діячів культури.

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Серед тих, кого пропонують позбавити титулів народних і заслуженних артистів:

Таїсія Повалій

Кароліна Куєк (відома як Ані Лорак)

Світлана Лобода

Віталій Козловський

Володимир Бортко

Філіп Кіркоров

Микола Басков

«Деякі російські народні артисти через шквал обурення проросійської пропаганди знайшли в собі сили залишитися вірними здоровому глузду і таки «не прогнутися під мінливий світ», а наші народники прогинаються і гнуться, як пластилінові ляльки в руках кремлівської пропаганди», – обстоюють свою позицію народні депутати в пояснювальній записці.

Раніше через загрозу нацбезпеці Державна прикордонна служба не допустила на територію України низку російських культурних діячів, серед них – актори Антон Макарський, Борис Каморзін, каскадер Сергій Михайлов, стендап-комік Данило Поперечний, співачка Юлія Самойлова.