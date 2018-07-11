Прикордонники не пустили в Україну російського актора Макарського

Державна прикордонна служба не допустила на територію України російського актора Антона Макарського, який намагався в’їхати сюди через Молдову. Про це мовиться на сайті відомства.

«Учора прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску «Маяки» виявили громадянина Росії Макарського А. Під час прикордонного контролю відносно нього виконано доручення одного з правоохоронних органів України та встановлено, що у 2015 році він незаконно відвідував територію АР Крим. На півострів росіянин їздив брати участь у зйомках пропагандистського серіалу на замовлення одного з телеканалів РФ, звісно, незаконно перетнувши державний кордон України у закритих пунктах пропуску на тимчасово окупованій території», – йдеться у повідомленні.

Тепер Макарському заборонено в’їзд на територію України на три роки, інформує Держприкордонслужба.

За даними прикордонників, загалом за незаконне відвідання Криму не через українські пункти пропуску в’їзд до України заборонили майже 130 іноземним діячам культури, а всього виявили близько 3 тисяч таких людей.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.