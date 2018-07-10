В Україну не пустили британця, ведучого російського телеканалу – ДПСУ

Прикордонники в аеропорту «Бориспіль» не пропустили до України журналіста одного з російських телеканалів, громадянина Великої Британії Джона Уоррена Ґрема Бродеріпа, повідомляє у Facebook речник прикордослужби Олег Слободян.

Він додав, що британцеві заборонили в’їзд до України на три роки. Причиною в прикордонслужбі називають порушення Бродеріпом правил в’їзду-виїзду в анексований Росією Крим.

За словами Слободяна, Бродеріп працює журналістом і ведучим програми «Поедем, поедем» на одному з телеканалів Росії. Він летів до Києва з Лондона.

«У ході проведення співбесіди пасажир авіарейсу підтвердив, що відвідував ТОТ (тимчасово окуповану територію – ред.) у вересні-жовтні 2015 року. В межах повноважень, на підставі виявленої інформації даний громадянин не був пропущений через Державний кордон України. Також йому заборонено в'їзд до України терміном на 3 роки», – додав Слободян.

Наприкінці червня до України не пустили журналістку російського іномовника RT Полу Слієр.

В останні роки Україна заборонила в’їзд низці журналістів, здебільшого російських, за «діяльність, що суперечить інтересам України». Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій.