До України заборонили в’їзд ще двом російським акторам – Держприкордонслужба

Двох російських акторів, щодо яких мали інформацію про їхній незаконний в’їзд на територію Кримського півострова через Росію, виявили українські прикордонники минулої доби. Про це йдеться на сайті відомства.

За даними прикордонників, один із них, Борис Каморзін, прилетів у київський аеропорт «Жуляни» рейсом із Мінська, а іншого, каскадера Сергія Михайлова, співробітники Білгород-Дністровського загону виявили на пункті пропуску «Козаче».

Обидва артисти їздили 2015-го року до анексованого Криму, зараз їм заборонили в’їзд в Україну на три роки, заявили у Держприкордонслужбі.

Станом на 20 червня, за інформацією відомства, за незаконні візити до Криму в Україну загалом заборонено в’їзд 122 іноземцям, 52 особам відмовили у перетині українського кордону.