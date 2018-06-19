Конфлікт із побиттям прикордонників і українською мовою: що відомо

У понеділок, 18 червня, стало відомо: внаслідок сутички в одному з кафе Маріуполя травмовані представники Державної прикордонної служби України Станіслав Керод та Валерія Карпиленко. У закладі, де стався інцидент, заявляють, що конфлікт виник через агресивну поведінку відвідувачів, тим часом постраждалі запевняють: агресія походила саме від працівників кафе, а причина –​ українська мова.

Про те, що підполковник ДПСУ Станіслав Керод та прес-офіцер Донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко зазнали травм та переломів в одному з маріупольських кафе, першою повідомила виконувач обов’язків голови Одеської ОДА та знайома постраждалих Соломія Бобровська.

«Охорона завалила Стаса на підлогу і тупо зламала йому щелепу. Все через прохання поважати клієнтів і дати меню українською мовою», – написала вона​ на своїй сторінці у фейсбуці.

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Це повідомлення одразу ж викликало бурхливу реакцію і палку дискусію у соцмережах.

«Кажете, мова не має значення? Дивуєтесь, чому Крим анексований, а на Донбасі досі війна?.. Що це, як не сепаратизм? Ці люди лише чекають слушного моменту, щоб вдарити нам у спину і злитися в екстазі з Кремлем», – відреагував заступник голови ГО «Всеукраїнська люстрація»​ Олександр Аронець.

Водночас були і ті, хто стверджував: в інциденті винна не охорона закладу, а відвідувачі.

«Воював», «виводив», «нагороджений» не дає право бути биком, – наголосив доброволець і бізнесмен Богдан Чабан. –​ Зелений змій (алкоголь – ред.) робить чудеса. Ну, і він там не один був. Я добре знаю принципи роботи своїх колег. Щоб стався такий інцидент, треба бути дуже буйними».

А як пояснюють конфлікт самі його учасники?

Версія кафе

Через кілька годин після посту Бобровської про напад на прикордонників заклад, де сталася подія, заявив, що спростовує інформацію, бо «ставиться з повагою до своїх гостей».

Уже наступного дня з’явився ще один пост від імені кафе, у якому стверджувалось, що гості, з якими стався конфлікт, «були напідпитку» і «агресивно налаштовані»: зокрема, відмовлялись проходити обов’язковий огляд з металошукачем та вимагали від працівників спілкування виключно українською. Попри це, наголошують у закладі, у обслуговуванні компанії не відмовили.

«Директор Наталія та адміністратор Христина… тій частині компанії, яка розмовляла російською – відповідали російською, україномовним – українською… Ми зробили все можливе для мирного урегулювання цього конфлікту. Співробітники закладу впродовж 30 хвилин намагалися знайти спільну мову з компанією молодих людей, які поводилися по-хамськи, дозволяли нецензурні відгуки в бік жінок, які ввічливо та з терпінням робили усе, щоб заспокоїти буйних гостей та зробити їх відпочинок комфортним», – мовиться в офіційній заяві кафе.

Радіо Свобода звернулося із уточнювальними запитаннями щодо інциденту до керівництва закладу, утім, відповідати на них дирекція відмовилась, пославшись на зобов’язання перед поліцією не розголошувати інформацію.

На якій підставі ми повинні мати україномовне меню? Ми маємо право мати його російською, англійською чи будь-якою іншою мовою. Чому воно обов’язково має бути українською?

На питання про те, як давно працює кафе і чому досі у ньому відсутнє україномовне меню, директор Наталія Джалтир відповіла: «Ми нещодавно змінили меню, тому україномовна версія досі у розробці. Але я вам хочу поставити зворотне запитання: а на якій підставі ми повинні мати україномовне меню? Ми маємо право мати його російською, англійською чи будь-якою іншою мовою. Чому воно обов’язково має бути українською?».

Водночас вона зауважила, що конфлікт між охороною закладу та прикордонниками стався «зовсім не на мовному підґрунті».

Версія постраждалих

Тим часом одна із постраждалих, прес-офіцер Донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко, заперечує це. У коментарі Радіо Свобода вона розповіла, що непривітне ставлення персоналу до їхньої компанії, яка складалась з семи осіб, розпочалось з перших хвилин візиту до закладу і саме через українську мову.

«Керод звернувся до сек’юріті з запитанням, чи є вільні столики, на що отримав панібратськи-хамську відповідь: «Пойди сам посмотри, я тебе не официант». Покликали адміністратора. Дівчина сказала, що питання вирішить і що справді не слід з гостями так говорити. Але в цей час підбігло ще кілька охоронців, один сказав мені: «Покажи, что у тебя в сумке!» – на що я відповіла: «Спочатку покажіть документ, хто ви!» Спершу він відмовився, але потім сказав, що покаже, і пішов комусь дзвонити», – розповіла постраждала і додала: «Моя манера спілкування і вихованість підполковника Керода не могли викликати агресію».

За словами постраждалої, на прохання надати україномовне меню їм відповіли: «Мы его иметь не обязаны». Утім, «сильного конфлікту» не було, «лише суперечка», під час якої «ніхто нікого не ображав і не чіпав руками», наголошує Карпиленко і додає, що після цього вона вибачилася перед офіціанткою, яка поводилася коректно, а та у відповідь вибачилась за поведінку працівників.

Натомість кілька охоронців, за словами постраждалої, продовжили конфлікт, а коли компанія вийшла на вулицю, напали.

Вони повалили хлопців, били ногами, хоча ті вже лежали. Повертались і били знов, хоч ніхто не чинив спротиву.

«Я запитала, навіщо вони це роблять, один відповів: «Ты не представляешь, с кем связалась». Вони повалили хлопців, били ногами, хоча ті вже лежали. Повертались і били знов, хоч ніхто не чинив спротиву. Я намагалася допомогти, але мене кинули з усієї сили на землю і продовжували бити моїх колег. Це було справді страшно. На передовій не так страшно було, бо тут я бачила, як б’ють підполковника, і не могла допомогти, бо теж була травмована і мене тримали, тож я тільки кричала», – зазначає Карпиленко.

За словами постраждалої, алкогольного сп’яніння, на якому наголошують представники закладу, у членів їхньої компанії не було, що доведуть аналізи, які вони здали в лікарні.

«Навіть якщо хтось з громадян України вжив спиртний напій – це не привід кликати бандитів. Якщо є конфлікт, слід викликати поліцію, що я і зробила одразу після нашого побиття», – підсумовує Карпиленко.

Як розслідують інцидент?

Наразі постраждалі написали заяву до поліції та дали свідчення. Представники кафе теж свідчили і запевняють, що надали правоохоронцям відео з камер спостереження.

Власне розслідування ініціювала і Держприкордонслужба. Як і раніше, тут наголошують: причина конфлікту у Маріуполі – саме мовне питання. Про це Радо Свобода заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Наші військовослужбовці були в адекватному стані. І фізично і морально вони не чинили абсолютно ніяких неадекватних вчинків. У будь-якому разі, неадекватна агресія з боку співробітників закладу щодо відвідувачів не є обґрунтованою. І я впевнений у тому, що ті свідчення, які зараз дають наші військовслужбовці, відповідають дійсності», – зауважив він.

Тим часом виконувач обов’язків голови Одеської ОДА та знайома постраждалих Соломія Бобровська заявила, що до інциденту з прикордонниками може бути причетна маріупольська охоронна фірма «Рубіж».

Радіо Свобода спробувало зв’язатись за телефоном цієї організації, вказаним в інтернеті, утім, з’ясувалось, що він не обслуговується. Також є інформація про те, що фірми «Рубіж» вже давно не існує, а у схожих інцидентах можуть брати участь ті, хто був до неї причетним та асоціюється з нею.

Наразі як Станіслав Керод, так і Валерія Карпиленко перебувають у київському госпіталі. У чоловіка – перелом щелепи, у жінки – забій огруддя та підозра на струс мозку.