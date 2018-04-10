Поліція розслідує інцидент у Львові. Чоловіка побили за прохання вимкнути російську попсу в барі

У центрі Львова на Великдень побили молодого чоловіка, який зробив зауваження працівникам громадського закладу «Бар Бідон» про неприпустимість вмикати російську попсу. Потерпілий львів’янин звернувся з заявою в поліцію. Слідчі поліції розслідують справу, а тим часом мешканці міста обурені поведінкою російськомовних туристів у Львові.

Львів’янин Радомир Радик разом зі своїми друзями на Великдень відпочивав у «Бар Бідоні». Працівник закладу ввімкнув російські пісні. Двічі львів’янин зробив зауваження офіціантові про неприпустимість у кав’ярні вмикати російську попсу. Товариство, покидаючи громадський заклад, обговорювало ситуацію. При вході до львів’ян звернувся російською мовою чоловік, який сидів зі своєю компанією у «Бар Бідоні».

«Це десь було опівночі, можливо о 1:30. Чоловік запитав у мене російською, чому мені не подобається російська мова у Львові і просто агресивно напав. Далі пішло-поїхало. Я сказав, що російська попса не має звучати у львівських закладах, а далі почалась бійка. З бару вийшли ще люди з їхньої компанії. Той, що накинувся, не був місцевий, у нього прописка, як з’ясувалось, київська. Хтось викликав поліцію», – каже Радик.

За зауваження щодо російської попси, знайшлась група людей, яка в рідному місті нападає. Коли стільки років триває українсько-російська війна

«Я написав заяву в поліцію про побиття. Для мене принципово, що за зауваження щодо російської попси, знайшлась група людей, яка в моєму рідному місті нападає і вважає, що це норма. А я вважаю, що неприпустимо, коли стільки років триває українсько-російська війна, є прояви російської культури, а тим паче такої низькопробної та ще й у Львові, де є несприйняття, де російська попса може слугувати джерелом конфлікту. Розумію, що цей напад на мене – це був людський фактор, але не було б російської пісні – не було б конфлікту», – розповів Радомир Радик Радіо Свобода.

Нацполіція розслідує інцидент у львівському барі. На сьогодні відкрито кримінальне провадження за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, призначено експертизу, допитують працівників закладу, переглядають відео. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі Нацполіції Львівської області.

Власник закладу «Бар Бідон» Роман Тарасович у коментарі Радіо Свобода вибачився за те, що в барі звучали російські пісні.

У закладі чітка позиція щодо російської мови. Це наша помилка. Колективу заборонено вмикати російські пісні

«У закладі чітка позиція щодо російської мови. Це наша помилка, бо ані у Львові, ані в Україні російська пісня не має звучати. Колективу заборонено вмикати російські пісні, але, виглядає на те, що цього не дотримувались, я визнаю помилку. На Великдень у закладі були гості і попросили бармена запустили їм щось їхнє улюблене і той ввімкнув російську попсу. Я це не підтримую. Але не можу цілодобово бути у барі. Мабуть, я недопрацював, як власник, і не проконтролював. Дуже мені прикро і перепрошую за цей випадок», – каже Роман Тарасович.

Власники львівських закладів харчування говорять про те, що у Львові велика проблема знайти персонал. Багато львів’ян виїхали на заробітки в Європу, а у місті відчутний брак професійних людей. Тут працює багато російськомовного персоналу з інших регіонів України.

Власник несе пряму відповідальність за того, кого наймає, чи то офіціантами, чи барменами

«Власник несе пряму відповідальність за того, кого наймає, чи то офіціантами, чи барменами. Весь персонал має отримати чіткі вказівки. Я попередив у своєму закладі, що жодної російської пісні не може бути. Це люди знають, коли влаштовуються на роботу. Я мушу знати, хто у мене під боком працює і це попри те, що важко знайти працівників. Сподіваюсь, що у барі спрацював людських фактор, але сценарії у Львові на мовному ґрунті можуть бути будь-коли і будь-які реалізовані. Слід бути обачними, коли береш людей на роботу», – каже львівський ресторатор і волонтер Андрій Артим.

«Ймовірно, зберемось із власниками ресторанів і кав’ярень​»​ – Бунда

Львівська міськрада у лютому цього року ухвалила рішення «Про регулювання мови обслуговування громадян у сфері надання послуг, торгівлі та здійснення інформування про товари та послуги у Львові».

Згідно з цим документом, мовою спілкування, діловодства і ведення документації органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності є державна українська мова, але про заборону російських пісень у громадських закладах чи рекомендації власникам не вмикати російські пісні – жодного такого рішення Львівська міськрада не ухвалювала.

Львівська обласна рада зараз працює над проектом ухвали про заборону російської попси на території області, але у виконанні тих артистів, які проводять антиукраїнську діяльність. Це питання розглядатимуть на сесії 17 квітня цього року.

Мене шокувала ситуація, яка трапилась у барі

«Є ухвала міської ради про використання української мови і ми маємо дбати про те, що Львів – українське місто і маємо дбати про українську мову. Щодо обмеження використання музики у закладах, то ми можемо лише рекомендувати. Мене шокувала ситуація, яка трапилась у барі. Турист приїжджає до Львова і поринає в атмосферу, яку творять львів’яни, і не може нав’язувати своє. Ймовірно, зберемось із власниками ресторанів і кав’ярень, щоб обговорити питання музики у закладах, щоб уникнути конфліктів», – наголосила керівник управління культури Львівської міськради Наталія Бунда.

Великдень у Львові не обмежився лише веселощами, забавами. Окрім мовного інциденту в барі, в іншому закладі харчування – «Старгород» – охоронці побили одного з відвідувачів. Чоловік помер ще до приїзду швидкої допомоги. Поліція з’ясовує, що стало причиною смерті. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Однак цей випадок не був пов’язаний із музикою у закладі, наголошують у поліції.

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