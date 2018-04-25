Стартував набір до патрульної поліції Криму і Севастополя (відео)

У Національній поліції України відкрили набір до патрульної поліції Криму і Севастополя. За його словами, у штаті передбачено 60 посад, але ця кількість може збільшуватися. До деокупації півострова кримські поліцейські базуватимуться у Херсонській області. «Ми будемо захищати права кримчан, наші громадяни зможуть подати заяву, звернутися до поліції, як тільки перетнуть кордон. З 14 травня патрульні заступлять на патрулі на адмінкордоні з Кримом, на трьох пунктах пропуску. Такі заходи дадуть змогу закрити в’їзд для зрадників», – сказав Князєв.