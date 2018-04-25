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25 Квітень 2018, Київ 17:06
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Стартував набір до патрульної поліції Криму і Севастополя (відео)

Стартував набір до патрульної поліції Криму і Севастополя (відео)
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У Національній поліції України відкрили набір до патрульної поліції Криму і Севастополя. За його словами, у штаті передбачено 60 посад, але ця кількість може збільшуватися. До деокупації півострова кримські поліцейські базуватимуться у Херсонській області. «Ми будемо захищати права кримчан, наші громадяни зможуть подати заяву, звернутися до поліції, як тільки перетнуть кордон. З 14 травня патрульні заступлять на патрулі на адмінкордоні з Кримом, на трьох пунктах пропуску. Такі заходи дадуть змогу закрити в’їзд для зрадників», – сказав Князєв.

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