НПУ оголосила набір до патрульної поліції Криму

У Національній поліції України відкрили набір до патрульної поліції Криму і Севастополя, повідомив 25 квітня голова НПУ Сергій Князєв.

За його словами, загалом планують набрати 60 поліцейських. До деокупації півострова вони базуватимуться у Херсонській області.

«Ми будемо захищати права кримчан, наші громадяни зможуть подати заяву, звернутися до поліції , як тільки перетнуть кордон. З 14 травня патрульні заступлять на патрулі на адмінкордоні з Кримом, на трьох пунктах пропуску. Такі заходи дадуть змогу закрити в'їзд для зрадників», – сказав Князєв.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».