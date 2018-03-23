«За моїми відчуттями – схід патріотичніший, ніж решта України» – Анжеліка Рудницька

Великий концерт, фестиваль писанок, літературні читання, художні майстерні, фестиваль вуличної їжі і наукові експерименти – все це вже 9 квітня збере у себе прифронтова Авдіївка. Там відбудеться фестиваль «Авдіївка ФМ»: його організатори хочуть докласти зусиль, щоб місто стало жити мирним життям. Чим же наповнять цей фестиваль і як останнім часом змінюється культура Донбасу, Радіо Донбас.Реалії розповіла одна з організаторів «Авдіївки ФМ», співачка і волонтер Анжеліка Рудницька.

– Чому саме «Авдіївка ФМ»? Хто долучився до створення цього фестивалю?

– «Авдіївка ФМ» – це така колаборація Міністерства культури, Донецької військово-цивільної адміністрації, всіх авдіївських структур і волонтерських зусиль. Зробити в такому місті великий фестиваль – тут ніякими коштами не обійтися. Не можна купити бажання людей поїхати в Авдіївку робити фестиваль. Добре, що нам вдалося об’єднати зусилля, щоб робити щось масштабне, що виходить за рамки звичного.

Дуже хочеться, щоб це було молодіжно

Назву запропонували саме авдіївські активісти, бо їм дуже хочеться, щоб це було молодіжно, і щоб це об’єднало людей, які будуть відбудовувати Авдіївку і будуть її майбутнім. А взагалі, це Великодній проект, частиною якого є «Авдіївка ФМ». Виступати будуть Жадан і «Собаки в космосі», гурт «Фіолет», гурт «Номер 482», Артем Полежака, Дмитро Лазуткін. Ще будуть виступати місцеві колективи.

Окрім цього, в Авдіївці буде те, що зацікавить більш дорослу публіку: майстер-класи з писанкарства, будуть великі писанки, які всі разом будуть розмальовувати. Також буде відкрита художня майстерня, де кожний зможе намалювати власну картину. Ще буде літературна сцена, на якій будуть 5 письменників. В рамках фестивалю будуть виступи народних колективів, виставки народних майстрів і відкриті міні-лабораторії, в яких покажуть наукові експерименти. Молоді науковці будуть розповідати про свої досягнення у науці.

Це ще й мотиваційний момент, коли ти людині кажеш «Дивись, я зміг, і ти теж це зможеш». Активісти міста і області намагаються залучити якомога більше ресурсів для того, щоб Авдіївка почала жити мирним життям

Фестиваль – це не тільки розваги і можливість об’єднатися, це ще й мотиваційний момент, коли ти людині кажеш «Дивись, я зміг, і ти теж це зможеш». А так як буде багато людей на вулицях, то ще й пройде фестиваль вуличної їжі. Активностей буде дуже багато. Міністерство культури займається культурним сегментом, але активісти міста і області намагаються залучити якомога більше ресурсів для того, щоб Авдіївка почала жити мирним життям.

– А не боїтесь влаштовувати такий масштабний фестиваль в прифронтовому місті?

– Я з нетерпінням чекаю цього фестивалю, хоч і розумію, що в цьому є якась небезпека. Не можу сказати, що в мені не присутня тривога, хоч я була і на Світлодарській дузі, і багато де ще. Але, коли ти відповідаєш за багатьох людей, то, звичайно, ти ставишся до цього інакше, ніж коли ти їдеш сама.

– Донецьк зовсім поруч з Авдіївкою: чи очікуєте ви, що на фестиваль приїдуть люди з окупованих територій?

Ми запрошуємо всіх на фестиваль. Ніхто не перевірятиме прописку

– Ми запрошуємо всіх на фестиваль. Ніхто не перевірятиме прописку. Насправді, я вже неодноразово була на «Фестивалі миру» в Станиці Луганській, яка також на лінії розмежування, туди теж приїжджають люди з окупованих територій. Вони стоять оподалік. Їх видно, що вони приїхали з окупованої території, вони і плачуть, і усміхаються.

Всіх, хто нас роз’єднує, треба гнати з нашої країни щодалі

Ми всіх чекаємо. З усіма будемо спілкуватися. Сподіваюся, що це буде ще однією точкою нашого дотику і взаєморозуміння. А всіх, хто нас роз’єднує, треба гнати з нашої країни щодалі.

– Ви багато їздите на Схід і можете побачити, в якому стані там зараз культурне життя. Чи не вважаєте, що укріпленням української культури на Донбасі треба було займатися раніше, а не зараз хапатися за голову, коли йде війна?

– Культурою не тільки Донбасу, а і всієї України треба займатися, тому що культура формує систему цінностей. Про що б ми не говорили: про війну, про взаємини, про сміття на дорогах – це все одно цінності і культура. Якщо ти цінуєш чужу працю, землю, на якій народився, свою родину, країну – ти будеш це берегти.

Взагалі, все те, що зараз відбувається, – це покарання нам за те, що ми не хотіли думати. Війна – це той час, коли треба задуматись не тільки чиновникам, але взагалі всім людям, про те, як ми живемо.

Я впевнена, що якби культурою займалися системно, і якби держава ще на початку проголошення незалежності зайняла чітку позицію стосовно культури, то ми б зараз йшли культурним і мирним фронтом, до війни б це точно не дійшло. Бо давно б в же визначилися з нашими цінностями, і ніхто б не зміг цим маніпулювати, особливо темою мови.

– А які зміни ви зараз бачите під час поїздок на Донбас?

– Мене дуже радує, що люди на місяцях стають ініціативними. Народилося громадянське суспільство. Так, ми проходимо через божевільні випробування, через неймовірний біль, але ми змінюємось, і в цьому найбільша цінність.

Мало перемогти ворога військовим шляхом. Війна ж – за людську свідомість

Попри біль, ми намагаємося жити, боротися. Не тільки заради миру, але і заради української перемоги в глобальному розуміння. Мало перемогти ворога військовим шляхом. Війна ж – за людську свідомість.

За моїми відчуттями – схід патріотичніший, ніж решта України, бо вони кров’ю і потом, болем і сльозами відчувають все, що з нами відбувається. Тотальна українізація почнеться зі Сходу

Децентралізація теж дає свої позитивні плоди, бо Схід і культура на Сході дуже розвиваються. З’являється величезна кількість нових проектів, діють театри, почали люди займатися народними мистецтвами. Виставки, конкурси, музичні фестивалі – я страшенно радію. Безліч активностей – це місцеві ініціативи. За моїми відчуттями – схід патріотичніший, ніж решта України, бо вони кров’ю і потом, болем і сльозами відчувають все, що з нами відбувається. А ще мені здається, що тотальна українізація почнеться зі Сходу.

Тож 9 квітня протягом усього дня відбуватиметься фестиваль з великим концертом українських артистів під назвою «Авдіївка ФМ». Запрошуємо всіх.

ОСТАННІЙ ЕФІР РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)