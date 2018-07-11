«Сказали, що я загублюся назавжди»: водій Джемілєва заявив про тортури з боку ФСБ

Водій сім'ї лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Ахтем Мустафаєв заявив, що його катували співробітники ФСБ Росії. Він був затриманий в окупованому Росією українському Бахчисараї наприкінці червня. За словами Мустафаєва, з мішком на голові його відвезли в підвал, де били та застосовували інші тортури: туго обв'язували голову скотчем і змушували стояти на колінах. Водій стверджує, що таким чином із нього намагалися вибити свідчення з приводу підпалу будинку кримського муфтія Еміралі Аблаєва.

Представники ФСБ Росії прийшли з обшуком додому до Ахтема Мустафаєва вранці 28 червня. Частина опергрупи зайшла до нього додому, інші оточили вулицю. Протягом декількох годин силовики обшукували речі в будинку і в підсумку вилучили жорсткі диски, ноутбуки, старі мобільні телефони, що не працювали, флеш-накопичувач, електронну книгу та два планшета. Копію протоколу господарям будинку не залишили. Через дві години після початку обшуку на місце прибув адвокат Едем Семедляєв, але його не пропустили за оточення.

Самого Ахтема Мустафаєва в цей час не було. Його родичі повідомляли, що він був затриманий біля будинку Мустафи Джемілєва. Виявилося, що Ахтем перебував у кримському управлінні ФСБ, звідки його відпустили пізно ввечері. Що саме відбувалося з Мустафаєвим протягом цього дня, було невідомо. Сам він не виходив на зв'язок із журналістами, а родичі говорили, що не мають такої інформації.

Тільки через тиждень, 6 липня, кримський правозахисник Абдурешит Джеппаров заявив, що Ахтем Мустафаєв під час затримання зазнав тортур і був змушений виїхати з Криму на материкову частину України.

«Били, якщо відповідь не подобалася»

Подробиці свого затримання Мустафаєв розповів на прес-конференції в Києві 10 липня. Водій заявив, що його затримали, коли він збирався від'їхати на автомобілі від будинку родини Джемілєва.

Вони мене скрутили, наділи на мене наручники, кинули в автомобіль «Мерседес Спринтер», наділи мішок на голову

«Я побачив людей у військовій формі без розпізнавальних відмінностей. Вони схопили за ручку, я автоматично закрив двері. Вони почали направляти на мене вогнепальну зброю, пістолети. Я був змушений вийти зі своєї машини. Тоді вони мене скрутили, наділи на мене наручники, кинули в автомобіль «Мерседес Спринтер», наділи мішок на голову», – сказав Мустафаєв.

За його словами, приблизно через півгодини його привезли в невідоме йому приміщення, імовірно, підвал. Потім, як заявив водій, його посадили на стілець і зняли мішок із голови. Ахтем каже, що побачив у приміщенні трьох осіб, їхні обличчя приховували балаклави. Один сидів навпроти нього, двоє інших – за столом, на якому були ноутбук і невідомий йому пристрій. Пізніше з'ясувалося, що це поліграф (детектор брехні). Присутні почали допит: їх цікавило, як часто Мустафаєв буває на території материкової України та з ким там зустрічається.

Мені завдали удару в область грудної клітини, також вдарили ззаду по потилиці. Били руками

«Вони продовжували питати, з ким я ще спілкувався. Як тільки я відповів, що не пам'ятаю, мені завдали удару в область грудної клітини, також вдарили ззаду по потилиці. Били руками. Допит тривав, мене знову запитували про зв'язки та про перебування в Україні. Якщо моя відповідь їм не подобалася, вони наносили удари, переважно в потиличну частину», – сказав Мустафаєв.

За його словами, запитання, які йому ставили, стосувалися підпалу будинку кримського муфтія Еміралі Аблаєва, помічника Мустафи Джемілєва Ерола Велієва, а також підриву опор ЛЕП в Алушті.

Мені погрожували, говорили, що я не вийду звідти, що я загублюся назавжди

«Мені погрожували, говорили, що я не вийду звідти, що я загублюся назавжди», – заявив водій.

Після цього, як каже Мустафаєв, його допит повторили з використанням поліграфа. За словами водія, його змусили сказати паролі від смартфона, що дозволило отримати доступ до акаунтів Ахтема в соціальних мережах.

Потім, як стверджує Мустафаєв, йому туго обв'язали голову скотчем, сказали стати на коліна та тримати руки за головою. За словами Ахтема, в такому положенні його змусили пробути приблизно годину.

Після цих дій Мустафаєву запропонували укласти угоду про співпрацю. За його словами, він написав і сказав на камеру все, що від нього просили. У тому числі те, що до нього не застосовували заходи фізичного впливу.

Потім водія з мішком на голові посадили в автобус і відвезли в будівлю головного управління ФСБ у Криму. Там він відповів на кілька запитань слідчого, зокрема, про Ерола Велієва, після чого його відпустили.

Щоб уникнути подальшого переслідування, водій вирішив покинути територію Криму. При перетині адміністративного кордону з Херсонською областю співробітники російської прикордонної служби не перешкоджали його виїзду.

Два місяці тому в Ахтема Мустафаєва після важкої хвороби пішла з життя дружина. У Бахчисараї у нього залишився 13-річна дитина, яка тепер перебуває під опікою бабусі та дідуся.

З чим пов'язане затримання?

У постанові на обшук будинку Мустафаєва було зазначено, що він проходить свідком у кримінальній справі проти Ерола Велієва. Останній підозрюється Федеральною службою безпеки Росії в організації підпалу будинку муфтія Криму Еміралі Аблаєва.

Ця справа є досить заплутаною.

21 травня на сайті ФСБ було опубліковано повідомлення про «розкриття екстремістської групи». У ньому йшлося про те, що формування було створено Еролом Велієвим – помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва.

За версією ФСБ, він організував групу за вказівкою глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. До її складу, як стверджує спецслужба, входили двоє спортсменів-боксерів із Харкова – Олександр Стешенко та Олександр Третьяков.

ФСБ заявляє, що члени угруповання закидали пляшками із запальною сумішшю будинок муфтія Аблаєва, який відомий своїм лояльним ставленням до російської влади. За версією спецслужби, вони зробили це «з мотивів політичної ворожнечі з метою залякування проросійськи налаштованих кримських татар і нагнітання міжнаціональної напруженості в Криму».

Помічник Джемілєва Ерол Велієв перебуває в Києві та заявляє, що всі звинувачення на його адресу – це вигадка. За його словами, він не знає людей на прізвище Стешенко та Третьяков, яких ФСБ називає його поплічниками. Велієв стверджує, що не міг брати участь у підпалі будинку в січні 2018 року хоча б тому, що востаннє був у Криму у вересні 2017-го.

Член ймовірної «екстремістської групи» Олександр Стешенко був затриманий 11 квітня на адмінкордоні з Кримом, коли намагався в'їхати на півострів. Після затримання про нього тривалий час нічого не було відомо, правозахисники заявляли, що він викрадений. 24 квітня з'ясувалося, що Стешенко перебуває в одному з ізоляторів тимчасового тримання в Сімферополі. Він перебуває там, оскільки його заарештували на 12 діб за «непокору законній вимозі поліції».

В ІТТ Олександра Стешенка відвідав адвокат Едем Семедляєв. За його словами, під час зустрічі харків'янин зізнався йому, що його катували та змусили підписати потрібні свідчення. Семедляєв заявляв, що Стешенка помістили в ізолятор за сфабрикованою справою, щоб за час арешту в нього зійшли сліди побиття.

21 травня ФСБ розповсюдила відео допиту харків'янина, на якому він зізнається в тому, що помічник Мустафи Джемілєва «дав йому завдання підпалити будинок муфтія Криму». Стешенко говорить, що сам він від участі в підпалі відмовився, і в підсумку в будинок нібито закинули «коктейль Молотова» Ерол Велієв та Олександр Третьяков.

Де зараз перебуває Стешенко – невідомо. Його мати Діна 10 липня мала виступити на прес-конференції в Києві за участю Ахтема Мустафаєва. Однак, за словами організаторів, за добу до цього вона перестала виходити з ними на зв'язок.

Народний депутат України Мустафа Джемілєв вважає, що справа проти його помічника Ерола Велієва є повністю сфабрикованою. Політик висловлює сумніви в тому, що факт підпалу будинку кримського муфтія взагалі мав місце. Джемілєв вважає, що російська влада відкрила цю кримінальну справу, щоб скомпрометувати Меджліс кримськотатарського народу.

Представники ФСБ не робили жодних публічних заяв із приводу повідомлень Ахтема Мустафаєва про тортури.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».