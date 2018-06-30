Водій сім'ї Джемілєва в руках ФСБ і справа про підпал будинку муфтія

В окупованому Росією українському Бахчисараї відбувся обшук в Ахтема Мустафаєва ‒ водія сім'ї лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафи Джемілєва. Співробітники ФСБ Росії затримали його й допитали, а також, за словами сестри Ахтема, вилучили всю комп'ютерну техніку та накопичувачі даних, що були в нього вдома. Ці слідчі дії пов'язані з кримінальною справою, в якій фігурує Ерол Велієв ‒ помічник Джемілєва. Його підозрюють у нібито підпалі будинку російського муфтія Криму Еміралі Аблаєва.

Співробітники ФСБ прийшли з обшуком до оселі Ахтема Мустафаєва вранці 28 червня. Частина опергрупи взяла в оточення його будинок, розташований у 5-му мікрорайоні Бахчисарая, де проживають кримські татари. Силовики були одягнені у військову форму та бронежилети, озброєні автоматами, обличчя більшості з них приховували маски-балаклави.

Самого Ахтема в момент обшуку в будинку не було. За словами його сестри Ленари Чубукчиєвої, його затримали, коли він перебував в автомобілі недалеко від будинку Мустафи Джемілєва. Останній, як відомо, перебуває за межами Криму ‒ російська влада в травні 2014 року заборонила йому в'їзд на півострів. Наразі Мустафаєв працює водієм у Сафінар Джемілєвої ‒ дружини політика.

Як це було

Обшук тривав чотири години. Поки всередині будинку силовики оглядали речі, зовні зібралися сусіди Мустафаєва, стурбовані тим, що відбувається. Активісти руху «Кримська солідарність» вели відеотрансляцію з місця подій у Facebook, за тим, що відбувається, можна було спостерігати в прямому ефірі.

Коли співробітники ФСБ зайшли до будинку Мустафаєва, там була його літня мати та троє дітей. Через годину після початку обшуку до дому Мустафаєва приїхала його рідна сестра Ленара Чубукчиєва зі своїм чоловіком. Силовики відмовилися пропускати її за оточення. Ленара наполегливо вимагала, щоб їй дали пройти до будинку. Вона говорила, що її мати страждає від гіпертонічних захворювань і може потребувати допомоги. Після півгодинних умовлянь Ленарі вдалося пройти до будинку.

Ще через годину на місце прибув адвокат Едем Семедляєв, його відмовилися пропускати за оточення.

Не пропускають під різними приводами: слідчий зараз ухвалить рішення, слідчий поки зайнятий, вийде трошки пізніше. У них все відпрацьовано

«Не пропускають під різними приводами: слідчий зараз ухвалить рішення, слідчий поки зайнятий, вийде трошки пізніше. У них все відпрацьовано. Це є грубим порушенням, тому що адвокат має право бути присутнім на цих заходах, допомагати своєму довірителю», ‒ сказав Семедляєв під час трансляції.

Йому вдалося потрапити до будинку Мустафаєва тільки після того, як силовики завершили обшук і поїхали. За словами сестри Ахтема Ленари, співробітники ФСБ вилучили жорсткі диски, ноутбуки, старі неробочі мобільні телефони, флеш-накопичувач, електронну книгу та два планшети. Копію протоколу господарям будинку не залишили.

Їдучи, силовики сказали Ленарі, що Ахтем зараз на допиті в Сімферополі, в головному управлінні ФСБ Росії. Туди вирушив адвокат Едем Семедляєв, але черговий повідомив, що людину з таким ім'ям і прізвищем в будівлю не доставляли. Ця обставина викликала у близьких Мустафаєва тривогу за його долю. Кілька десятків людей вирушили з Бахчисарая в кримське управління ФСБ на пошуки Ахтема. Пізно ввечері виявилося, що він все-таки перебуває в будівлі. Після допиту його відпустили. Сестра Мустафаєва Ленара сказала кореспонденту Крим.Реалії, що її брата спочатку утримували в будівлі, розташованій у Бахчисараї ‒ імовірно, в міському відділі ФСБ ‒ а потім відвезли до Сімферополя.

Катування та зізнання

У постанові на обшук було зазначено, що Ахтем Мустафаєв є свідком у кримінальній справі проти помічника Мустафи Джемілєва Ерола Велієва. Останного Федеральна служба безпеки підозрює в організації підпалу будинку російського муфтія Криму Еміралі Аблаєва.

Ця справа досить заплутана. 21 травня на сайті ФСБ було опубліковане повідомлення про «розкриття екстремістської групи». У ньому йшлося про те, що формування було створене Еролом Велієвим ‒ помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва. За версією ФСБ, він організував групу за вказівкою голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. До її складу, як стверджує спецслужба, входили двоє спортсменів-боксерів із Харкова ‒ Олександр Стешенко та Олександр Третьяков.

ФСБ стверджує, що члени угруповання закидали пляшками із запальною сумішшю будинок муфтія Аблаєва, який відомий своїм лояльним ставленням до російської влади. За версією спецслужби, вони зробили це «з мотивів політичної ворожнечі з метою залякування проросійськи налаштованих кримських татар і нагнітання міжнаціональної напруженості в Криму».

Помічник Джемілєва Ерол Велієв перебуває в Києві й наполягає, що всі звинувачення на його адресу ‒ вигадка. За його словами, він не знає людей на прізвища Стешенко та Третьяков, яких ФСБ називає його «подільниками».

Велієв стверджує, що не міг брати участь у підпалі будинку в січні 2018 року хоча б тому, що востаннє був у Криму у вересні 2017 року.

Члена передбачуваної «екстремістської групи» Олександра Стешенка затримали 11 квітня на адмінкордоні з Кримом, коли він намагався в'їхати на півострів. Після затримання про нього тривалий час нічого не було відомо, правозахисники говорили, що він викрадений. 24 квітня з'ясувалося, що Стешенко перебуває в одному з ізоляторів тимчасового тримання в Сімферополі. Він перебував там, оскільки його заарештували на 12 діб за «непокору законній вимозі поліції».

В ІТТ Олександра Стешенка відвідав адвокат Едем Семедляєв. За його словами, під час зустрічі харків'янин зізнався йому, що його катували й змусили підписати потрібні свідчення. Семедляєв розповідав, що Стешенка нишком помістили в ізолятор за сфабрикованою справою, щоб за час арешту в нього зникли сліди побиття.

21 травня ФСБ розповсюдило відео допиту харків'янина, на якому він зізнається в тому, що помічник Мустафи Джемілєва «поставив йому завдання підпалити будинок муфтія Криму». Стешенко говорить, що сам він від участі в підпалі відмовився, і в підсумку в будинок закинули «коктейль Молотова» Ерол Велієв та Олександр Третьяков.

Версія Джемілєва

Мустафа Джемілєв стверджує, що його помічник не має ніякого стосунку до підпалу будинку муфтія. На думку політика, кримінальна справа проти Велієва була сфабрикована слідчими ФСБ для того, щоб скомпрометувати Меджліс кримськотатарського народу.

«Там певна мета. У квітні минулого року Гаазький міжнародний суд чітко зобов'язав Росію зняти заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, а також на мій в'їзд і в'їзд Рефата Чубарова на територію Криму. Росія не виконала жоден із пунктів. У Росії вимагають відповіді, як ви будете виконувати. І для виправдання своїх дій вони збирають матеріал. Щоб сказати: ось бачите, вони ж терористи, вони ж ось чим займаються. Ми ніяк не можемо зняти заборону», ‒ сказав Джемілєв кореспонденту Крим.Реалії.

Політик висловив здивування щодо того, чому в його водія проводили обшук у той час, як він у справі є лише свідком.

Навіщо треба було свідкові такий ретельний обшук проводити ‒ незрозуміло. Причому привезли на п'яти автобусах солдат, як ніби з ними хтось збирається воювати

«Формально начебто говорили, що хочуть його допитати як свідка щодо торішнього інциденту, якщо він був, з приводу нібито нападу на будинок цього колабораціоніста ‒ муфтія. Але навіщо треба було свідкові такий ретельний обшук проводити ‒ незрозуміло. Причому привезли на п'яти автобусах солдат, як ніби з ними хтось збирається воювати», ‒ сказав Джемілєв.

З самим водієм політика кореспонденту Крим.Реалії зв'язатися не вдалося. ФСБ також публічно ніяк не коментувала обшук і затримання Ахтема Мустафаєва.