СБУ спростувала звинувачення у «створенні екстремістської групи» у Криму

Служба безпеки України заявляє, що інформація ФСБ Росії про «створення екстремістської групи» в анексованому Криму за підтримки українських спецслужб не відповідає дійсності. Про це проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» 21 травня сказала речниця СБУ Олена Гітлянська.

Від додаткових коментарів вона відмовилася.

«Ми не коментуємо чергові фантазії ФСБ», – сказала речник СБУ.

Федеральна служба безпеки Росії заявила 21 травня, що припинила «діяльність екстремістської групи» в окупованому Криму. У повідомленні на сайті ФСБ стверджується, що групу створив помічник депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілева Ерол Велієв «за вказівкою Рефата Чубарова, розшукуваного лідера Меджлісу кримськотатарського народу за підтримки СБУ».

Як стверджує російська спецслужба, «до складу групи, сформованої в Харкові, крім Велієва увійшли колишні спортсмени-боксери Стешенко і Третьяков», які нібито підпалили будинок муфтія Криму Еміралі Аблаєва.

Муфтій Криму Еміралі Аблаєв раніше входив до складу Меджлісу кримськотатарського народу. У 2015 році він був виключений зі складу представницького органу. За словами депутат Верховної Ради України Мустафи Джемілєва, Аблаєв «став маріонеткою в руках окупаційної влади».

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.